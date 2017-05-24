Gazeteci Akif Emre son yolculuğuna uğurlandı

Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Akif Emre Fatih Camii'ndeki törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı.

Beşiktaş'taki ofisinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden gazeteci Akif Emre için cenaze töreni düzenlendi. Fatih Camii'nde düzenlenen törene aile yakınları ve dostları katıldı. AK Parti milletvekilleri, meslektaşları ve çok sayıda gazeteci yazar katıldı.





Akif Emre için ikindi namazının ardından Fatih Camii'nde cenaze namazı kılındı. Emre'nin naaşı Edirnekapı Şehitliği'nde milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'un mezarı yakınında defnedilecek.



