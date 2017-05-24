Hıncal Uluç'tan CHP'li Başkana: Çirkin politikacı

Beyoğlu Belediyesi'nin yedi yıldır düzenlediği Donizetti Klasik Müzk Ödülleri 'ni siyasi şova döndüren Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'a Misbah Demircan hem de Hıncal Uluç tepki göstermişti.

Bunun üzerine Karşıyaka Belediye Başkanı "konuşmamda Atatürk'ten bahsettiğim için rahatsız oldular" açıklamasını yaptı. Bu açıklama ödül töreninin destekçilerinden Andante dergisinden de, törende bulunan Sabah yazarı Hıncal Uluç'tan da büyük tepki gördü.

Hıncal Uluç bugünkü köşe yazısında Akpınar'ı yalanladı, işin aslını yazdı ve Akpınar'a "çirkin politikacı" diye hitap etti.



Uluç'un yazısının ilgili bölümü şöyle:



"Karşıyaka Belediye Başkanı'ndan söz ediyorum. Donizetti Ödül Gecesi'ni kendi kişisel propagandasına alet eden adamdan. Karşıyaka Oda Orkestrası "Yılın Orkestrası" seçilmiş..

O orkestranın müdürü var, şefi var, baş kemancısı, bunca üyesi var. Hazret onları İzmir'de bırakmış, kendi almaya gelmiş ödülü.. Niye kendisi gelmiş, anlaşıldı.

Bir önceki Belediye Başkanı Cevat Durak'ın Gürer Aykal ile ortak çalışarak kurduğu Karşıyaka Filarmoni'yi küçültüp "Oda Orkestrası" yapmış.. Gürer Aykal'ın da işine son vermiş bu adam..

Şimdi o oda orkestrasını kendisi gökten indirmiş havalarında anlatıyor, ödül konuşmasında.. Dahası Karşıyaka'da neler yapmış başkan olarak onları anlatıyor.

Ödül töreninde değil, mitingde sanki..

İnip geliyor, yanımdaki yerine oturuyor.

Öbür yanında bu ödüllerin 7 yıldır yapılmasını ve gelenekselleşmesini sağlayan gerçek sanatsever Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan var.

Açış konuşmasında "Dilimiz, dinimiz, etnisitemiz, pek çok şey şeyimiz ayrı olabilir, ama sanat, ama müzik bizi birleştirir" diyen Başkan, Karşıyakalı'nın bu ayrımcı konuşmasından rahatsız..

"Daha uzlaşmacı konuşabilirdiniz" diyor..

Karşıyakalı gene tiyatro oynuyor..

Ayağa fırlıyor.. Öte yanımda oturan koruması mıdır nedir ona, herkesin duyacağı sesle bağırıyor..

"Kalk, benimle yer değiş.. Beyfendi rahatsız olmuş!."

..Ve İzmir'e dönünce bir de yalan açıklama yapıyor..

"Ahmet Misbah Demircan.

Atatürk'ten söz etmemden rahatsız olduğunu söyledi bana.." Konuşmalar yanımda oldu. Yalan..

Demircan öyle bir şey söylemedi..

Ama şimdi ben söylüyorum..

Atatürk'ün adını alkış almak için kullanan konuşmacılar ve siyasetçiler beni fena halde rahatsız eder..

Atam, bu milletin Atası ve bu Cumhuriyet'in kurucusu, böyle kişisel tatminlere alet edilemez.

O kutsaldır, çirkin politikacı.. O isim kutsaldır!.

Tamam mı?."



Ardından konuyla ilgili olarak Andante Dergisi'nden de bir açıklama geldi:



TÜM ÇALIŞMA ARKADAŞLARIMI SON DERECE ÜZMÜŞTÜR



Andante Dergisi'nin 2011 yılından bu yana Beyoğlu Belediyesi'nin desteği ve ev sahipliğinde düzenlediği Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'nin yedincisi 16 Mayıs 2017 Salı akşamı Rahmi M. Koç Müzesi'nde büyük bir coşku içinde gerçekleştirilmiştir. Törenimize her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük bir ilgi göstererek ödüllü sanatçılarımızı yalnız bırakmayan tüm sanatseverlere ve basın mensuplarına bir kez daha sonsuz şükranlarımızı sunmak isteriz.



Bununla birlikte, Donizetti Ödülleri Seçici Kurulu'nun oylarıyla 2017 Donizetti Ödülleri'nde Yılın Orkestrası seçilen İzmir Karşıyaka Oda Orkestrası'nın ödülünü almak üzere sahneye çıkıp davetliler huzurunda bir teşekkür konuşması yapan Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın ödül töreninin ardından yazılı ve sosyal medya üzerinden verdiği demeçler Andante Dergisi Genel Yayın Yönetmeni olarak beni ve Donizetti Ödülleri'ne emek veren tüm çalışma arkadaşlarımı son derece üzmüştür.

Donizetti Ödülleri'nin bir paydaşı olan Andante Dergisi olarak şu noktaların altını çizmekte yarar görüyoruz:



Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Türkiye'nin ulusal çaptaki tek klasik müzik ödülleri organizasyonu olan Donizetti Klasik Müzik Ödülleri'ni 2011 yılından beri dergimizle el ele verip, bu sanatın görkemine ve asaletine yakışır bir tören organizasyonunu düzenlemeyi üstlenerek, Klasik Müzik Sanatı'na samimi destek veren bir belediye başkanı ve siyasetçi olduğunu çoktan ispatlamıştır. Böylesine büyük çapta bir ödül organizasyonunu, ülkemiz kamuoyunda maalesef marjinal bir sanat dalı olarak değerlendirilen Klasik Batı Müziği alanında 2011 yılından beri her yıl düzenlemek, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın sanata ve sanatçıya bakış açısını kanımızca başka hiçbir tartışmaya yer vermeden özetler niteliktedir. Andante Dergisi olarak, bu ödül organizasyonunu yıllardır dergimizle birlikte, hiçbir karşılık beklemeden düzenleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın sanat alanında sergilediği bu vizyonu ülkemizdeki tüm yerel yönetimlerin örnek alması gerektiğini düşünüyoruz.



GERÇEKÇİ VE İNANDIRICI BULMADIĞIMIZI ÖZELLİKLE VURGULAMAK İSTERİZ



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın teşekkür konuşmasında Mustafa Kemal Atatürk'ten yoğun biçimde bahsetmesinden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın rahatsızlık duyduğunu törenden sonra basına verdiği demeçlerde ifade etmesini ise, gerçekçi ve inandırıcı bulmadığımızı özellikle vurgulamak isteriz. Giuseppe Donizetti Paşa'nın Osmanlı Sarayı'nı tanıştırdığı ve Ulu Önder Atatürk'ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nde kurumsal temellerini attığı Klasik Batı Müziği sanatı alanında ülkemizde yapılan en büyük ödül organizasyonunu düzenleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan'ın Atatürk sözünden rahatsızlık duyduğunu iddia etmek bizce yakışıksız ve talihsizdir. Benim bu organizasyon sayesinde yakından tanıma imkanı bulduğum Ahmet Misbah Demircan'ın, Mustafa Kemal Atatürk'ün mirasına ve manevi kişiliğine saygı duyan bir insan ve hümanist bir yönetici olduğunu naçizane belirtmek isterim. Ayrıca, Andante Dergisi olarak Atatürk sözünden rahatsız olan bir belediye başkanıyla bir klasik müzik ödülleri töreni düzenlemeyi asla düşünmeyeceğimizin de kamuoyumuz tarafından bilinmesini isteriz.



Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar'ın tam zamanlı müzisyenler istihdam ederek Karşıyaka Oda Orkestrası'nı kurmakla çok önemli bir işe imza attığını ve bu anlamda ülkemizdeki tüm yerel belediyelere örnek teşkil ettiğini Andante Dergisi olarak düşünmekteyiz ve bu topluluğumuzu Yılın Orkestrası ödülüne değer görme kararımızın da arkasındayız. Ama Andante Dergisi olarak Başkan Hüseyin Mutlu Akpınar'ın o akşam sahnede yaptığı teşekkür konuşmasında yalnızca Karşıyaka Oda Orkestrası'nı ve bu değerli orkestranın az zamanda kat ettiği o büyük mesafeyi tema aldığı bir konuşma yapmasını, Klasik Batı Müziği sanatının yüceliği ve insanımızın ruh ve zihin sağlığı bakımından taşıdığı öneme değinmesini, törenimizle hiçbir ilgisi olmayan yerel yönetim konularına ve bir yerel yönetici sıfatıyla yaptığı icraatları o akşam o sahneye taşımaktan sakınmasını arzu ederdik.



Andante Dergisi olarak bu ülkede yaşayan hepimizin en büyük ortak değerlerinden biri olduğuna yürekten inandığımız Mustafa Kemal Atatürk üzerinden siyaset yapılmasını ve Cumhuriyetimizin kurucusunun ismi kullanılarak insanlarımız arasında ayrımcılık yapılmasını kesinlikle doğru bulmadığımızı ifade etmek isteriz.

Bu vesileyle Andante Dergisi olarak tüm ulusumuzun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlarız.