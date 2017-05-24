'deki saldırıda yeni gelişme

Giriş Tarihi: 24.5.2017 20:30
İngiltere'deki saldırıda yeni gelişme

Manchester'deki terör saldırısında hayatını kaybedenlerden birini Türk olduğu açıklandı.

Ayrıntılar Geliyor...
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İngiltere'deki saldırıda yeni gelişme
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz