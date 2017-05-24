Kadıköy'de fast food restoranında silahlı soygun: 4 yaralı

Alınan bilgiye göre, silahlı ve maskeli 5 kişi Kozyatağı Mahallesi D100 yan yolda kapanış için hazırlık yapılan bir restorana girdi.

İçeride bulunan personeli darbeden zanlılar, biri ağır olmak üzere 4 çalışanı yaraladı.

Kasadan yaklaşık 10 bin lira alan gaspçılar, iş yerinin önünde park halindeki işletme müdürüne ait aracı da gasbederek olay yerinden uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Restoran ve çevresinde inceleme yapan polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.