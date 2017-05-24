Karnından litrelerce kan boşaldı

Sivas'ta yaşayan 4 çocuk babası Hüseyin Aycan, geçtiğimiz hafta tansiyon ve baş dönmesi şikayetleri ile Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. İddiaya göre, burada rahatsızlığı belirlenemeyen Aycan daha sonra CÜ Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildi. Burada Kalp ve Damar Cerrahisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şinasi Manduz, tarafından yapılan muayenede Aycan'ın aort damarının yırtıldığı ve vücudundaki kanın 4'te 3'ünün karnına boşaldığı tespit edildi. Ameliyata alınan Aycan, yaklaşık 4.5 saat süren operasyonun ardından sağlığına kavuştu.



Hastada daha önce abdominal aort anevrizması olduğunu belirten Doç. Dr. Manduz, "Hasta tedavi olmadığı için bize abdominal aort rüptürü ile yani damar yırtılarak geldi. Hastanın vücudundaki mevcut kanın 4'te 3'ü karnın içine boşalmış durumdaydı. Hasta saat 22.00 sıralarında Numune Hastanesi'nden bize geldi. Biz kendisini acil serviste gördüğümüzde hipokramik şoktaydı. Tansiyonu 50'ye 60'dı, mevcut hemoglobini 16-17 olması gerekirken 5 civarındaydı. Soğuk soğuk terlemesi vardı, hastayla iletişim kurmakta zorlanıyorduk. Acil müdahale edilmesi gerekiyordu. İlk müdahalenin endovasküler stent uygulaması olması gerekiyor ama maalesef bu stentlerin çaplarını hastaya uygun durumda bulmak çok zor."

"HASTANIN KAYBEDİLME ORANI YÜZDE 80"

Birçok merkezle görüşüldü, hastanın riski anlatıldı. Bu rüptür durumlarında hastanın kaybedilme oranı yüzde 80 civarında. Yakınları ile görüştük ve bu tabloyu tersine çevirmek için elimizden geleni yapacağımızı söyledik. Kan merkezimizle görüştük, 10 ünite kan ve 3 ünite aferez hazırlandı. Biz hastanın mevcut olan kanını kaybetmemek için toraks bölgesini önce göğsünden açtık kalbin önüne yani sol kolun alt tarafına ana damara klemp konuldu. Daha sonra karın açıldı ve burada biriken litrelerce kan boşaltıldı. Hastanın böbreklerini altında her iki bacağına doğru 8-10 santim civarında anevrizma olduğu gibi yırtılmıştı. Ve pantolon greft dediğimiz yöntemle böbreklerini altına her iki kasık bölgesine yakın anastomoz yapıldı. Hasta bize geldiğinde karaciğer ve böbrek fonksiyonları bozuktu, ameliyattan sonra hasta kısa sürede toparlamaya başladı. Şu anda genel durumu çok iyi" dedi.



''CENAZEYE YETİŞELİM DEDİK''

Yaşlı adamın kızı Nuran Barış ise, "Babam hastaneye geldikten sonra, kurtulma şansını yüzde 20 olduğunu söylediler. Bende Ankara'daydım, cenazesini bari yetişelim dedik. Ama Allah'a çok şükür hocamızın sayesinde kurtardık" diye konuştu.