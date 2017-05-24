Kızılay, Ramazan’da da milyonların yüzünü güldürecek!

Kızılay, Ramazan'da milyonlarca ihtiyaç sahibine ulaşmak için tüm hazırlıkları tamamladı. İstanbul'da düzenlediği basın toplantısıyla Ramazan Kampanyası'nı başlatan Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Kızılay'ın yardım sevenler ile muhtaç kişiler arasında güvenli bir köprü olarak, fitre-zekat ve bağışlarla alınacak gıda kolileriyle yaklaşık 12 milyon muhtaç kişiye yardım ulaştıracaklarını söyledi.

Kızılay'ın bu yıl kampanyada kullanacağı tanıtım filminde gönüllü olarak rol alan 6 yaşındaki Mihrimah Cankur, Asya Ada Ulusoy ile Kızılay'ın kurucularından Marko Paşa'nın torunu Despoina Papadopoulou Anats'ın da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Kınık şunları söyledi:

"Ramazan'ı Bu Hilal'in altında Paylaşalım" sloganımızla kampanyamızı başlatıyoruz. Hilal, Kızılay'ın Hilali. Geçen yıl 100 bini aşkın ailenin sofrasına yardım ulaştırdık. Bu yıl da yine yüzbinlerce ailenin sofrada yüzünü güldürmeyi amaçlıyoruz.Türkiye'ye yayılmış yüzlerce Kızılay şubesinin yapmış olduğu detaylı sosyal incelemeler sonucu ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilen vatandaşlarımızın ihtiyaçları Ramazan ayında da giderilmeye devam edecek. Bağışlarıyla ihtiyaç sahiplerine merhamet ellerini uzatmak isteyen yardımseverler, Kızılay'ın birbirinden farklı ve etkili bağış modellerinden seçim yapabilecek."

YÜZBİNLERCE AİLEYE GIDA KOLİSİ

Kızılay, öz kaynaklarından alımını gerçekleştireceği gıda kolilerinin yanı sıra büyük marketlerde de stantlar açarak gıda kolisi bağışı alacağını da kaydeden Kınık, içinde kurban bayramında bağışlanan kurban etleri konservesi ile temel gıda maddesi bulunan gıda kolisinin 75 TL değerinde olduğunu belirtti. Bağışçıların, 4 kişilik bir ailenin 1 aylık temel gıda ihtiyacını karşılamak amacıyla hazırlanan gıda kolilerini 75 TL karşılığı Kızılay'ın internet sitesi üzerinden de işlem yaparak bağışlayabileceklerini kaydetti. Kınık, sadece Türkiye'de değil, yurt dışında da ihtiyaç sahiplerine Türk halkının yardımlarını ulaştıracaklarını da belirterek şunları söyledi:

"Kızılay, Bayrampaşa Belediyesi ile ortak yürüteceği başka bir çalışma ile Balkanlarda ihtiyaç sahiplerinin sofralarına Türkiye'nin ikramlarını ulaştıracak. Balkanlarda da binlerce aileye gıda paketi dağıtılacak. Ayrıca, Afrika, Asya, Ortadoğu'da da onlarca ülkede yaklaşık gıda kolisi dağıtımı gerçekleştirilecek. Ayrıca Umudu Ol Kampanyası çerçevesinde yaklaşık 40 bin ton yardım malzemesi taşıyacak 3 gemi de Mersin Limanından hareket ederek, yardım ulaştıracak. Kızılay'ın bir süre önce Doğu Afrika, Güney Sudan ve Yemen için başlattığı "Umudu ol" kampanyası ve devletin desteği ile hazırlanan malzemelerle doldurulacak yardım gemileri Ramazan'da yola çıkacak. Güney Sudan, Somali ve Yemen'e yardım götürecek gemiler, her bir ülkede yaklaşık 3'er milyon kişinin birer aylık ihtiyacını karşılayacak. Kızılay bu üç ülkede yardım ulaştıracağı 9 milyon kişinin yanı sıra Kenya ve Etiyopya'da da kıtlıktan etkilenen kişilere gıda desteğinde bulunacak"

KIZILAY İFTARLARI

Kızılay yurt içinde birçok bölgede ihtiyaç sahipleri için iftar sofraları kuracaklarını kaydeden Kınık şunları söyledi:

"Yurt içinde şubeler aracılığıyla düzenlenecek iftarlarımız var. Ayrıca yurt dışında İdlip başta olmak üzere Pakistan'da, Gazze'de ve daha birçok ülkede de Kızılay iftar çadırları ile inananlar oruçlarını açacak. Kızılay aşevleri Ramazan'da da ihtiyaç sahiplerini yalnız bırakmayacak. Türkiye çapına yayılmış 14 aşevi her gün on binlerce kişiye iftarlık ve sahurluk yemek dağıtımı gerçekleştirilecek. Ramazan ayı bereketiniihtiyaç sahipleriyle paylaşmak isteyen yardımsevenleri Kızılay'ın hilali altında bağışta bulunmaya çağırıyoruz"

RAMAZAN BAĞIŞLARI DEĞİŞİK SEÇENEKLERLE YAPILABİLİYOR

Kızılay'a Ramazan ayında destek vermek ve sofralarını gerçek ihtiyaç sahipleri ile paylaşmak isteyen hayırseverlerin bağış yapabilmek için pek çok seçeneği bulunuyor. Bağışçılar; bankalarda bulunan Türk Kızılayı bağış tahsilât sistemi ve bağış hesaplarından, tüm PTT İşlem Merkezlerinin 2868 no'lu Türk Kızılayı Posta Çeki hesabından, www.kizilay.org.tr'den, 168 Türk Kızılayı ücretsiz danışma ve bağış hattından ve ülke genelindeki tüm Kızılay şubelerinden bağışlarını yapabilecekler. Ayrıca tüm operatörlerden 2868'e boş mesaj atıp 10 TL'lik bağış yapabilirler.

RAMAZAN'DA DÜŞEN KAN BAĞIŞLARINA KARŞI ÖNLEM

Türkiye'nin yaklaşık 2,5 milyon ünite olan kan ihtiyacının yüzde 100'ünü karşılamayı hedefleyen Kızılay, yaklaşan Ramazan ayında düşmesi öngörülen kan bağışları için çalışma başlattı. "Yardımseven olmak kanımızda var" sloganıyla yeni bir bağış kampanyası başlatan Kızılay, Ramazan ayında çalışma saatlerini de değiştirecek.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, özellikle Ramazan ve yaz aylarında kan bağışlarında bir azalma olduğunu belirterek, vatandaşların Ramazan ayında da rahatlıkla kan verebileceğini vurguladı. Bunun oruç tutmaya ve sağlığa olumsuz bir etkisinin olmayacağının altını çizen Dr. Kınık, "Ramazan, kış veya farklı coğrafi iklim olaylarında da kan ihtiyacı değişmiyor. Ancak biliyoruz ki Ramazan ayında kan bağışı düşüyor. Biz de bu nedenle Ramazan ayına kan stoklarımız güçlü bir şekilde girmek istiyoruz.Vatandaşlarımızı biraz daha duyarlı, biraz daha özverili olmaya davet ediyoruz. Kızılay olarak çalışma saatlerimizi, modellerimizi iftar ve sahur saatlerine göre ayarlıyoruz. Düzenli bağışçılarımız bunu biliyorlar ve kan veriyorlar" dedi. Kızılay Ramazan aylarında yaklaşık 300 kan bağış ekibinin çalışma saatlerini değiştiriyor. Ekipler kentlerin işlek yerlerinde ve büyük camilerin önlerinde gece geç saatlere kadar kan bağışı kabul ediyor."

Türkiye'nin kan ihtiyacının tamamını karşılamak için yoğun bir çaba içerisinde olduklarını belirten Dr. Kınık, "Türkiye'de 17 bölgede her gün yaklaşık 300 civarında noktada vatandaşlarımızdan kan bağışı talep ediyoruz. 3 bin 300 kişilik bir dev ordu bu anlamda çalışıyor. Kanın toplanması, güvenli bir şekilde test edilmesi ve Türkiye'deki yaklaşık 1250 hastaneye ihtiyaç duyulan anda sunulması noktasında Kızılay devamlı çalışıyor. Bugün başkasına ihtiyaç olan kan, yarın kendimize ya da en yakınımıza ihtiyaç olabilir. Bu düşünceyle hareket etmemiz gerekiyor. Her gün yaklaşık 10 bin ünite kan toplamamız gerekiyor. Zira kan uzun süre saklanabilen bir tedavi ürünü değil. 2016 yılında 2 milyon 100 bin ünite dolayında kan bağışı aldık. Bu yıl hedefimiz 2 milyon 300 bin üniteyi geçmek. Önümüzdeki yıllarda ise Türkiye'nin kan ihtiyacının tamamını Kızılay olarak karşılamak istiyoruz" diye konuştu.