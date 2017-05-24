Mersin'de kaçak sigara operasyonu

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, doğu illerinden getirilen kaçak sigaraların kentte satışını yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Akdeniz ilçesi D-400 karayolu kola kavşağında uygulama yapan ekipler, 2 araçtan şüphelenerek durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda bir aracın koltuğunun alt kısmı ile çeşitli yerlerine gizlenmiş, diğer aracın tavanına zulalanmış toplam 18 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüleri V.Ö ile O.G, gözaltına alındı.