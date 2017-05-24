Mersin'de kaçak sigara operasyonu

Giriş Tarihi: 24.5.2017 14:05 Güncelleme Tarihi: 24.5.2017 14:07
Mersin'de kaçak sigara operasyonu

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde durdurulan 2 aracın koltuğunun alt kısmına ve tavanına gizlenmiş halde toplam 18 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği ekipleri, doğu illerinden getirilen kaçak sigaraların kentte satışını yapan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Akdeniz ilçesi D-400 karayolu kola kavşağında uygulama yapan ekipler, 2 araçtan şüphelenerek durdurdu.

Araçlarda yapılan aramalarda bir aracın koltuğunun alt kısmı ile çeşitli yerlerine gizlenmiş, diğer aracın tavanına zulalanmış toplam 18 bin 500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüleri V.Ö ile O.G, gözaltına alındı.

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Mersin'de kaçak sigara operasyonu
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