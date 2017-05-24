Milli Piyango - Şans topu çekiliş sonuçları - 24 Mayıs 2017

Milli Piyango tarafından düzenlenen Şans Topu oyununun 832. hafta çekilişi yapıldı. 24 Mayıs 2017 Şans Topu çekiliş sonucu itibarıyla bu haftanın kazandıran numaraları 22, 26, 28, 29, 34 ve artı 12 olarak belirlendi. Şans Topu sonucuna göre 5 artı 1 bilen 2 kişi 723 bin 76 lira kazandı. İşte 832'nci hafta Şans Topu sonuçları hakkında tüm detaylar!

Şans Topu oyununun bu haftaki çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 723 bin 76 lira 55 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 30 kişi 2 bin 513 lira 20'şer kuruş, 4 artı 1 bilen 276 kişi 273 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 427 kişi 29 lira 30'ar kuruş, 3 artı 1 bilen 7 bin 493 kişi 16 lira 80'er kuruş, 3 bilen 84 bin 159 kişi 4 lira 20'şer kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 230 kişi 5 lira 80'er, 1 artı 1 bilen 195 bin 143 kişi 3 lira 45'er kuruş ikramiye alacak.



Büyük ikramiye isabet eden kuponların İzmir'in Bayraklı ve Bornova ilçelerinden yatırıldığı belirtildi.



Dağıtılan ikramiye tutarının 3 milyon 205 bin 201 lira 35 kuruş olduğu belirtilen çekilişte, kamuya KDV olarak 1 milyon bin 631 lira 66 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak, 558 bin 428 lira 13 kuruş aktarıldı.