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Parkta oynayan çocuklar bebek cesedi buldu
Parkta oynayan çocuklar bebek cesedi buldu
Giriş Tarihi: 24.5.2017
19:46
Güncelleme Tarihi: 24.5.2017
19:59
Gaziantep'te parkta oynayan çocuklar toprağa gömülmüş bir bebek cesedi buldu.
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