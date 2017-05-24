Parkta oynayan çocuklar bebek cesedi buldu

Giriş Tarihi: 24.5.2017 19:46 Güncelleme Tarihi: 24.5.2017 19:59
Parkta oynayan çocuklar bebek cesedi buldu

Gaziantep'te parkta oynayan çocuklar toprağa gömülmüş bir bebek cesedi buldu.

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Parkta oynayan çocuklar bebek cesedi buldu
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