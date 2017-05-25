AK Parti Kadın Kolları iftarda kapıları çalacak

AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca, ramazan ayı boyunca yapılacak çat kapı iftar ziyaretlerinde, misafir olunan evlere tarhana ve tahta kaşık hediye edilecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye üye olduğu toplantıda Kadın Kolları'nın önemine dikkati çekerek, çat kapı ziyaretlerin artırılması talimatını vermesinin ardından AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanlığınca çalışmalar hızlandırıldı.

AA muhabirine konuşan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Lütfiye Selva Çam, bu sene ramazan ayında "Bereketi paylaşalım, iyilikte buluşalım" sloganıyla çat kapı ziyaretlerle ihtiyaç sahibi ailelerle iftarda buluşacaklarını bildirdi.

Çam, her sene yaptıkları çat kapı iftar ziyaretlerini bu yıl milletvekili ve bakan eşleriyle beraber gerçekleştireceklerini belirterek, geçtiğimiz sene "Sofranız soframızdır" sloganıyla gittikleri evlere bir sofra hediye götürdüklerini hatırlattı.

Bu ramazanda ise ailelere tarhana ve tahta kaşık hediye edeceklerine işaret eden Çam, "Hem hatıra bırakmak hem de tarhana ve tahta kaşıkları kadınlardan tedarik ederek onlara destek olmak istiyoruz." dedi.