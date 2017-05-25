Bebek annesinin cansız bedeni yanında

Hindistan'ın Madhya Pradeş eyaletinde polis tren raylarının yanında insanın içine işleyen bir manzara ile karşılaştı. Yerde yatan cansız bir kadın ve açlıktan ne yapacağını bilemeyen ağlayarak annesinin göğsünden süt emmeye çalışan bir bebek 17 aylık bebek ne olduğunu anlayamadığı için ısrarla annesinden süt almaya çalışıyordu.

Milliyetin haberine göre Polis memuru olayı şu sözlerle anlattı: Yerde yatan bir kadın gördük. Kadına yaklaştıkça hemen yanında ağlayan ve bir yandan annesinden süt emen bir erkek bebek… Çocuk sürekli ağlıyordu. Ancak annesi ona cevap vermiyordu. O yine de annesinin göğsünü tuut ve sütünü içmeye başladı. Gerçekten şoke olmuştuk. Çok üzücüydü. Kadın cansız bir şekilde yatıyordu ve bebeği süt istiyordu. Hayatım boyunca böyle bir şey görmedim. Bu hepimiz için çok duygudaş bir andı."

Kadının nende öldüğü bilinmiyor ancakpolis bir kaza olabileceğindne şüpheleniyor. Genç annenin cansız bedeni bulunduğu sırada burnundan be kulaklarında kan geldiği belirtiliyor. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Bebekse en yakın hastanede bakım altına alındı.