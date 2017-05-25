Borç kavgasında tüfekle ateş ederek vurdu

Olay, Pamukova Elperek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, R.Y. otomobilini S.G'ye sattı. R.Y. satın aldığı otomobilin parasını ödemeyen S.G. ile telefonda tartıştı. S.G. yanına bir arkadaşını da alarak R.Y'nin evinin önüne geldi. R.Y. ile S.G. arasında yeniden tartışma yaşandı. R.Y. evden tüfeğini alarak ateş etti. S.G. ile yanında bulunan arkadaşı koşarak kaçmaya başladı. S.G. otomobilin arkasına saklanırken, R.Y. ardı ardına ateş açtı. Tüfekten çıkan saçmalar S.G'nin yaralanmasına neden olurken, yanında bulunan arkadaşı ise kaçtı. Otomobil delik deşik olurken, tüfekten çıkan saçmalar bir evin de camına hasar verdi. Yaralanan S.G. kaldırıldığı Pamukova İlçe Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, R.Y. ise gözaltına alındı. Polis S.G. ve arkadaşının geldiği araçta yaptığı aramada bir tabanca ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.