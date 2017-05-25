Bu ilçede her şey bedava

Yaşamanın adeta bedava olduğu ilçede otel, hamam, çamaşırhane, hastane servisi, internet ve tuvalet bedava. Ecdattan kalan geleneklerin yaşatıldığı ilçeye gelen misafirler kalacak yerleri yoksa ücretsiz otelde konaklıyor, hamamda ücretsiz yıkanıyor.

Çamaşırhanede çamaşırlarını ücretsiz yıkatıyor. İlçenin belirli noktalarına kurulan şebekelerle ücretsiz internete girebiliyor. Tuvaletler de ücretsiz. İsteyenler ücretsiz servisle gidebiliyor.



İlçede kurulan 600 yıllık pazarda ise köylülerin yetiştirdiği organik ürünler satılıyor. Orhaneli ilçesinde yaşamanın bedava olduğunu söyleyen Belediye Başkanı İrfan Tatlıoğlu:

"İlçemizde her şey bedava. Biz atalarımızdan kalan gelenekleri yaşatmaya çalışıyoruz. Çünkü ücdadımız böyle yapmış. İlçemizde misafirhanede konaklamak ücretsiz"

Tatlıoğlu konuşmasına böyle devam etti:

"Parası olmayanlara hamamda yıkanmak ücretsiz. Çamaşırhanede öğrencilerin ve ihtiyacı olanların çamaşırları bedava yıkanıyor. Ayrıca ücretsiz internet servisi yapıyoruz. Hasta olupta hastaneye gitmek isteyenlere ücretsiz hastane servisimiz var. Tuvaletlerimizin hiç birinden para alınmıyor. Kısacası ilçemizde yaşamak bedava. Herkesi Orhaneli'ne davet ediyoruz" dedi.