Eskort kızları polisin elinden kaçırdılar!

Polis, fuhuş yaptıkları gerekçesiyle Özbekistan uyruklu 30 yaşındaki M.A ve D.A.'yı gözaltına aldı Özbek kadınlar karakolun ardından doktor kontrolü için Pendik Devlet Hastanesi'ine götürüldü. Polis ekibi kontrol sonrası 2 kadını tekrar araçlarına alarak Çamçeşme Karakolu'na doğru yola çıktı.

Ancak aracı kullanan polis memuru bir süre sonra takip edildiklerini fark edip hızlanarak karakolun önünde durdu. Bu sırada karışıklıktan faydalanan polis aracından kaçan D.A. sokak arasında koşmaya başladı. M.A.'da arkadaki araca bindi. Araç hareket edip uzaklaşırken polis memurlarından biri art arda silahını ateşledi. Araç bir süre sonra gözden kayboldu.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇTILAR

Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüpheli aracı yakalamak için çalışma başlattı. Bir süre sonra da aracın iki yaralıyı özel bir hastaneye bıraktığı tespit edildi. Hastaneye giden polisler "Fuhuşa teşvik, aracılık ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak'

suçlarından kaydı bulunan Yunus Çelik ve M.A'nın hastanede olduğunu belirledi. İlk tedavinin ardından Haydarpaşa numune Hastanesi'ne sevk edilen Yunus Çelik hayatını kaybetti. Özbekistan uyruklu M.A.'nında durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Habertürk'ün haberine göre Olayın ardından çalışmalara başlayan Cinayet Büro ve Pendik Asayiş Büro ekipleri araçla kaçan C.B. F.K. ve silah kullanan polis memuru R.S'yi gözaltına aldı. Kaçan Özbek kadın D.A. da yakalandı