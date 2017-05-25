’da yaşlı kadın üstgeçitte çıkarak intihara kalkıştı

Giriş Tarihi: 25.5.2017 08:45 Güncelleme Tarihi: 25.5.2017 08:58
Giresun’da yaşlı kadın üstgeçitte çıkarak intihara kalkıştı

'da psikolojik sorunları olduğu iddia edilen yaşlı bir kadın üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu.

(55) isimli yaşlı kadın Valiliği önünden bulunan üst geçide çıkarak intihar girişiminde bulundu. Vatandaşlar, üst geçidin demir levhalarına yaşlı bir kadının tırmandığını görmesi üzerine olay polise haber verildi. Üst geçidin bulunduğu yere gelen polis ekipleri trafiği durdurarak güvenlik önlemi alırken, itfaiye ve sağlık ekipleri de olay yerine gelerek intihar girişimine karşı tedbir aldı.

Bir süredir psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen yaşlı kadını polisler uzun süren çabaların ardından intihardan vazgeçirdi. Üst geçitten indirilen yaşlı kadın daha sonra sağlık kontrolü için Giresun Prof. Dr. A.İlhan Özdemir Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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Giresun’da yaşlı kadın üstgeçitte çıkarak intihara kalkıştı
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