İşte o tokat!

Eski milli futbolcu İbrahim Toraman'ın boşanma aşamasında olduğu eşi Eylem Toraman'ın, adliye çalışanı Ayşe T.'den Etiler'de yediği tokadın görüntüleri ortaya çıktı. Eylem Toraman, lehine boşanma davasında tanıklık etmeyi kabul eden ancak İbrahim Toraman ile yemek yediği görüntüleri çıkan Ayşe T.'nin üzerine yürümüş, Ayşe T. de tokat atmıştı.Ayşe T.'ye üç yıl hapis istemiyle dava açılmıştı.İstanbul 39. Asliye Ceza Mahkemesi'nde önceki gün görülen davaya Eylem Toraman ile avukatı Nazım Zengin katıldı. Ayşe T., duruşma öncesi mahkemeye gelerek klinikte Eylem Toraman'ı yaralamadığını ve ona hakaret etmediğini iddia etmişti. Geçen celse ifade veren Eylem Toraman ise "Kuzenim, halam ve çocuğumla birlikte Etiler'de bir kliniğe gittiğimde tesadüfen Ayşe T. de oradaydı. Yanına giderek, 'Ayşe de buradaymış. Allah bizi bilerek karşımıza çıkardı' dedim. O da bana 'sus ... Sen beni adliyede arkadaşlarımın içinde rezil ettin' diyerek yüzüme tokat attı. Kuzenim de buna şahittir. Sanıktan şikâyetçiyim" dedi.Mahkeme ara kararında sanığın tokat atıp atmadığının tespiti için klinikteki görüntülerin bilirkişi vasıtasıyla incelenmesini istedi. Teknik bilirkişi Fırat Bozkurt, klinikteki görüntülerin alındığı CD'yi incelemekle görevlendirildi. Bilirkişi raporunda, "Müştekinin sanığa bir şeyler söylediği, sanığın da bu sözlere cevap verdiği görülmüştür. Daha sonra taraflar arasında bir tartışma yaşandığı, sanığın da sol eliyle müşteki Eylem Toraman'ın yüzünün sağ tarafına tokat attığı anlaşılmıştır" denildi.Yaşanan bu olayın ardından bir işyeri çalışanının ayırmak için tarafların arasına girdiği bilirkişi raporunda anlatıldı. Mahkeme tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.