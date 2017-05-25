Polis her yerde onu arıyor!

23 Mayıs günü Adliye'de mahkeme çıkışı kayıplara karışan Melis Çıtır üç gündür ailesi tarafından aranıyor. Baba Çetin Çıtır kızının hayatından endişe ettiklerini durumu polise de bildirdiklerini söyledi. Kızının psikolojik tedavi gördüğünü dile getiren baba Çetin Çıtır, "Kızım 16 yaşında açık lisede eğitim hayatına devam ediyor. 2 yıl önce ciddi travma yaşadı. Biz de kendisine Manisa Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi ettirdik. Tedavisi henüz bitmemişti. Geçtiğimiz ay bir tartışma yaşadık. Beni şikayet etmiş 'şiddet görüyorum' diye. Salı günü mahkememiz vardı. Mahkemeye girip çıktık. Ondan sonra kayıplara karıştı. Yanında hiç para yok telefonu bile evde. Kızımın hayatından endişe ediyorum" dedi.

Melis'in gidebileceği her yere baktıklarını dile getiren üzüntülü baba Çetin Çıtır, "Kızım sürekli zaten günlüklerine yada yüzümüze buradan gideceğim 'Kendime başka hayat kuracağım çok sıkıldım' derdi. Bizde kontrol altında tutmaya çalışırdık. Birkaç kez evden uzaklaştığı oldu, fakat hemen akşamına yada ertesi gün evine dönerdi. Şimdi üç gündür kayıp ne yapabileceğimizi bilemiyoruz. Kızımın biri tarafından alıkonulduğunu düşünmeye başladım. Çünkü yanında hiç parası yoktu. Kalabileceği bir otel ya da şehir dışına çıkacak maddi gücü yok şu anda. Görenlerin ya da duyanların polise bildirmelerini rica ediyorum" diye konuştu.