Sabah görenler önce şaşırdı

Okçular Vakfı tarafından 29 Mayıs tarihte düzenlenecek olan 5.Geleneksel Fetih Kupası için tanıtım amaçlı Taksim Meydanı'na okçu heykelleri yerleştirildi. Heykelleri gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. Her gün yüz binlerce insanın gelip geçtiği meydandaki heykeli gören yerli vatandaşlar ve turistler de heykellere yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar, heykel önünde fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

Heykel önünde fotoğraf çeken vatandaşlardan İlyas Kocagöz, şaşırdığını ifade ederek, "Ne ile ilgili konulduğunu bilmiyorum. Çok güzel bir görüntü" dedi.

Okçuların Osmanlı tarihinde de önemli olduğunu söyleyen Mesut Girişken ise, "Taksim Meydanı'nda bu okçuları görünce şaşırdım. Burası eski okçular meydanı mıymış acaba" diye konuştu.