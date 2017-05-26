17 yaşındaki gencin kafası koptu!

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 26.5.2017 17:29 Güncelleme Tarihi: 26.5.2017 17:50
17 yaşındaki gencin kafası koptu!

’nın ilçesinde kaldırımdaki elektrik direği ile ağaca bağlanan ipin kafasını koparttığı sürücüsü feci şekilde can verdi

Edinilen bilgiye göre olay, 'nın ilçesi Meydan Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iyle kaldırıma çık ilerlemeye çalışan 17 yaşındaki Deniz Özkesiciler, kaldırım kenarındaki aydınlatma direği ile bahçedeki ağaca bağlanan ipi göremeyince çarptı.

Kafası kopan talihsiz sürücü olay yerinde feci şekilde can verdi. Kaza nedeniyle olay yerine giden sağlık ekipleri gencin hayatını kaybettiğini belirlerken polisler inceleme yaptı. Motosiklet sürücüsünün kafasının kopmasına neden olan ip incelenmek üzere emniyete götürülürken ceset ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
17 yaşındaki gencin kafası koptu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz