6 yaşındaki kıza arabasıyla çarpıp kaçtı!

Olay, saat 23.30 sularında Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sümer Mahallesi Ankara yolu üzeri zeybek kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, annesi Döndü Kaya ile birlikte bir bilgisayar bayisinden çıktıktan sonra yolun karşına geçmeye çalıştı. O sırada Cihan S. (31), küçük çocuğa yönetimindeki 54 FP 680 plakalı otomobille çarptı. 6 yaşındaki çocuk kaza yerinde ağır yaralandı. Sürücü Cihan S., olay yerinden kaçarak Akhan Mahallesi'ndeki evine kaçtı. Olayın haber verilmesi üzerine kaza yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kız çocuğu ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen küçük çocuk kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Küçük kızın annesi Döndü Kaya, acı haber aldığında göz yaşlarına hakim olamadı. Küçük çocuğun cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Otomobil sürücüsü Cihan S., kısa süre sonra polis ekipleri tarafından evinden alınarak, göz altına alındı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.