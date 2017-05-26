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AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 26.5.2017 04:54
Ankara'da silahlı saldırı

'nın ilçesinde le ateş açılması nedeniyle aynı aileden 2'si kadın 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, 06 FF 5132 plakalı otomobille Ekin Mahallesi 1616 Sokak'a gelen Seyfettin T, aralarında husumet bulunan Hülya T, Pembe T. ve Mustafa T'ye le ateş açarak kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri yaralıları Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Saldırı sırasında çevredeki bazı araçlar da tüfekten çıkan saçmalardan dolayı zarar gördü.

Olay yerini güvenlik şeridiyle çeviren polis ekipleri inceleme yaptı.

Seyfettin T'nin kaçtığı otomobilde kimlikleri henüz belirlenemeyen iki kişinin daha bulunduğunu belirleyen ekipler, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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Ankara'da silahlı saldırı
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