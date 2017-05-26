'de aynı aileden 3 kişi le öldürüldü

Giriş Tarihi: 26.5.2017 06:44 Güncelleme Tarihi: 26.5.2017 06:45
Edirne'de aynı aileden 3 kişi pompalı tüfekle öldürüldü

'de aynı aileden biri çocuk 3 kişi le evlerinde öldürüldü.

Alınan bilgiye göre, Menzilahir Mahallesi Noktacı Cami Sokağı'nda Salih Mal (31) ve ailesinin yaşadığı evden silah sesleri duyan komşuları durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen polis ekipleri, evde Salih Mal ile eşi Hanife Mal (30) ve çocukları Elena'nın (2) le öldürüldüğünü tespit etti.

Cesetler, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna gönderildi.

Olayı öğrenerek gelen ailenin yakınlarından bazıları baygınlık geçirdi.

Katil zanlısının tespitine yönelik çalışma sürüyor.

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Edirne'de aynı aileden 3 kişi pompalı tüfekle öldürüldü
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