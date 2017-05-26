ve 'dan dev uygulama!

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 26.5.2017 22:11 Güncelleme Tarihi: 26.5.2017 22:23
Emniyet ve Jandarma'dan dev uygulama!

ile 'na bağlı bin 797 ekipte görevli 3 bin 933 personelin katılımıyla ülke genelindeki bin 611 noktada "Türkiye Trafik Güvenliği Uygulaması" gerçekleştiriliyor.

Detaylar birazdan...
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Emniyet ve Jandarma'dan dev uygulama!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz