İstanbul'da uyuşturucu operasyonu

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, özel harekat polisleri, polis köpeği, itfaiye, helikopter ve drone desteğiyle Fatih ilçesi Kumkapı Mahallesi merkezli 11 ilçede operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerin 7 aylık takibinin ardından "torbacı" tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik 50 adreste 56 kişiye yönelik operasyonda, önceden belirlenen yerlerde detaylı arama yapıldı.

Operasyon kapsamında özel harekat polislerince binaların kapıları koçbaşı yardımıyla kırıldı. Binaların çatısından kaçmaya çalışan şüpheliler de itfaiye araçlarının yangın merdivenleriyle tespit edilerek yakalandı.

Polisin 29 şüpheliyi gözaltına aldığı operasyonda, söz konusu adreslerde çeşitli tür ve miktarlarda uyuşturucu, bir av tüfeği, iki mermi, 4 bin 180 lira ile uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda folyo ve kilitli poşet ele geçirildiği öğrenildi.

Operasyonda ayrıca bazı suçlardan arandığı tespit edilen 4 kişinin de yakalanarak bölge polis merkezine teslim edildiği belirtildi.