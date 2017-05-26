Kartal’da hastane kantinine silahlı saldırı

Alınan bilgiye göre, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Semiha Şakir Kadın ve Çocuk Hastalıkları Klinikleri bahçesinde bulunan kantine gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kantin çalışanı Üzeyir Önürme'ye (40) ateş etti.

Kantin dışına çıkıp ateş etmeyi sürdüren saldırgan daha sonra bir otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Önürme, aynı hastanede tedavi altına alındı.

Saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.