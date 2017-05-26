Kartal’da hastane kantinine

AA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 26.5.2017 04:57 Güncelleme Tarihi: 26.5.2017 05:03
Kartal’da hastane kantinine silahlı saldırı

Kartal'da bir hastane kantini görevlisi silahla vurularak yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi Semiha Şakir Kadın ve Çocuk Hastalıkları Klinikleri bahçesinde bulunan kantine gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, kantin çalışanı Üzeyir Önürme'ye (40) ateş etti.

Kantin dışına çıkıp ateş etmeyi sürdüren saldırgan daha sonra bir otomobille olay yerinden uzaklaştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan Önürme, aynı hastanede tedavi altına alındı.

Saldırganın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı.

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Kartal’da hastane kantinine silahlı saldırı
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