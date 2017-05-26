Rus yarbayla ilgili karar çıkmadı

Ardahan merkez Karagöl Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında geçen 25 Nisan günü yapılan kazıda, toprak altında tek oda şeklinde düzenlenmiş bir mezarda bulunan tabutta, üniformasıyla gömülmüş işgalci Rus yarbaya ait olduğu değerlendirilen cesedin korunması ve kimlik tespiti amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor. Cesedin kime ait olduğuna ilişkin önceki gün Kars Müze Müdürlüğü'nde toplanan kuruldan bir karar çıkmadı. Eksik bilgi ve belge nedeniyle kararın bir ay sonrasına kaldığını belirten Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar şöyle dedi:

"Her ay olduğu gibi, bu ay da 12 kişilik uzman ekip toplandı. Gündemindeki konuları görüştü. Ancak Rus subayın cesediyle ilgili eksik bilgi ve belgelerden dolayı, karar çıkmadı. Rus subaya ait olduğu değerlendirilen ceset ile ilgili karar 24- 25 Haziran'daki toplantıya kaldı."