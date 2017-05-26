Suriye'de çift başlı bebek dünyaya geldi

Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan 28 yaşındaki bir kadın, üçüncü bebeğini doğurmak için gittiği hastanede sezaryenle siyam ikizi dünyaya getirdi.

Üçüncü çocuğuna hamile olan Rağde El-Delli'nin (28) sancıları başlayınca eşi tarafından hastaneye kaldırıldı. Ancak çiftin sezaryenle çift başlı bebekleri dünyaya geldi. Tek vücutta doğan yapışık ikizler, karın ve göğüs bölgelerinden yapışık halde, aynı karaciğeri paylaşarak, gebeliğin 30. haftasında prematüre olarak dünyaya geldi. Naime adı verilen bebek toplam 2 kilo 70 gram olarak doğdu.