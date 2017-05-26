TDV Suriye'deki camileri onarıyor

Camiler ramazan öncesi ibadete hazır hale getirildi. Bab ilçesinin en büyük ikinci camisi olan ve büyük hasar gören Hz. Ömer Camii'nde tadilatın ardından ilk Cuma namazı kılındı.

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatı sayesinde terör örgütü DEAŞ'tan kurtarılan bölgelerde Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) tarafından bakım ve onarımı yapılan camilerin bir kısmı ibadete açıldı.

Halep'in kuzeyindeki Bab ilçesinde iç savaşta kullanılamaz hale gelen Hz. Ömer Camisi'nin bakım ve onarımı tamamlandı. Ramazan arifesinde ilçe halkının katılımıyla camide ilk Cuma namazı kılındı.

TDV Genel Müdürü Mustafa Tutkun, açılışın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Suriye'deki iç savaşın başından beri bölgeye yardım ve destekte bulunduklarını söyledi.

İnsanların maddi ihtiyaçlarının yanı sıra manevi ihtiyaçlarını da gidermek için çaba gösterdiklerini ifade eden Tutkun, bölgedeki din hizmetlerinin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi için gayret ettiklerini anlattı.

"DİĞERLERİ DE TAMAMLANIYOR"

Toplamda Suriye'nin kuzey bölgesinde yaklaşık 110 caminin bakım ve onarımı için çalışma başlattıklarını vurgulayan Tutkun, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnsanların ibadetlerini yapabilmeleri için mekanlara ihtiyaç duyuyorlar. Öncelikli olarak bu bölgede 66 caminin ihalesi vakfımız tarafından yapıldı, bunların 48'i tamamlanmış oldu, diğerleri de tamamlanmak üzere. El Bab ile ilgili bu civardaki 42 caminin geçtiğimiz günlerde ihalesi tamamlandı. Onları da hızlı bir şekilde tamamlayıp hizmete açmayı planlıyoruz. Buranın en büyük ikinci camisi olan Hz. Ömer Camisi hızlı bir şekilde Kayseri şubemizin de destekleriyle tamamlandı. Bugün ilk defa namaz kılınarak hizmete açılmış oldu."

BABLILARDAN TEŞEKKÜR

Bab'da ikamet eden Abdulrezzak Nassari de desteklerinden dolayı Türk halkına teşekkür etti. Ülkelerinde rahat etmelerinde Türkiye'nin aktif rol oynadığına dikkati çeken Nassari, "Allah razı olsun Türkiye'nin buraya gelmesinden memnun kaldık. Bu cami tekrar normal haline döndü, artık ibadet edebiliyoruz. Camilerin faaliyete geçmesinden çok memnunuz." dedi.Yusuf el-Hatap da memleketlerinde Müslüman gibi hayatlarını sürdürmelerinin huzurunu yaşadıklarını söyledi.