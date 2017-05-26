Traktör lastiklerinde 90 kilo esrar, 7 gözaltı

Antalya Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan Antalya'ya uyuşturucu madde getirileceği istihbaratı üzerine çalışma başlattı. Uyuşturucunun getirileceği gün ve saati belirleyen ekipler, yol boyunca önlem aldı. Şüphelileri de tespit eden ekipler, Diyarbakır'dan Antalya'ya gelen traktör yüklü çekiciyi takibe aldı.

Uzun süren takibe zaman zaman polis helikopteri de havadan destek verdi. Ekipler, çekiciyi Antalya'nın girişinde Batı Çevre Yolu'nda oluşturduklarını kontrol noktasında durdurdu. Narkotik köpeği 'Zeus'un da kullanıldığı operasyonda, çekicinin üzerindeki traktörün lastiklerinin içinde 26 poşet içerisinde toplam 90 kilo 300 gram nmış esrar ele geçirildi. Olayla ilgili 7 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.