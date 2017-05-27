3 gündür olan Melis bulundu

İHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 27.5.2017 15:41 Güncelleme Tarihi: 27.5.2017 15:41
3 gündür kayıp olan Melis bulundu

’ta Salı gününden beri olan 16 yaşındaki Melis Çıtır bulundu

23 Mayıs günü Adliye'de mahkeme çıkışı sonrası lara karışan Melis Çıtır'dan ailesi üç gündür haber alamıyordu. Dün basın yoluyla Melis'in babası Çetin Çıtır'ın kızını arama çabaları bugün sonuç verdi.


Genç Melis'in bir akrabasının yanında olduğu öğrenilirken, çıkan haberler üzerine Melis'in saklandığı akrabaları ablası Merve'ye ulaşarak haber verdiler. Ailenin durumu polise bildirmesi üzerine de emniyet güçleri genç kızı saklandığı akrabalarından alarak çocuk şubeye getirdi. İşlemlerin ardından Melis'in ailesine teslim edileceği öğrenildi.

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3 gündür kayıp olan Melis bulundu
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