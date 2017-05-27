Ankara’daki feci kazadan bu fotoğraf kaldı...

Kaza, sabah saat 06:00 sıralarında Kalecik ilçesi Çankırı-Çandır yol ayrımında meydana geldi. Kastamonu'dan Ankara'ya giden Sedat Gürer idaresindeki 06 FR 0311 plakalı yolcu otobüsü, sürücüsünün uyuması sonrası kontrolden çıkarak yolun sağ tarafında bulunan ağaçlara çarparak şarampole devrildi. Feci kazada 8 kişi olay yerinde hayatını kaybetti, 11'i ağır 34 kişi ise yaralandı.

ÇOK SAYIDA AMBULANS SEVK EDİLDİ

Kaza sonrası bölgeye çok sayıda ambulans, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine giden ekipler ilk olarak yaralı kişileri otobüs içerisinden çıkarttı. Ardından yaralılar ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Feci kaza sonrası jandarma ve savcı tarafından inceleme yapıldı. Yapılan inceleme sonrası cenazeler olay yerinden alınarak cenaze araçları ile kaldırıldı. İçerisinde 42 kişinin bulunduğu otobüste jandarma ekipleri tarafından inceleme sürüyor.

Ankara Valiliği'nin kazaya ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:



"27.05.2017 Cumartesi günü saat 06.00 sularında, Kastamonu-Ankara seferini yapan bir yolcu otobüsü, Çankırı-Çandır yol ayrımında, sürücüsünün uyuması sonucu kaza yapmıştır. İlk tespitlere göre 8 vatandaşımız olay yerinde hayatını kaybetmiş, 11'i ağır yaralı olmak üzere 32 vatandaşımız yaralanmıştır. Yaralılar, hastanelere nakledilerek tedavi altına alınmıştır. Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatılmıştır. Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allahtan rahmet, yaralı vatandaşlarımıza da acil şifalar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Kaza sonucu hayatını kaybedenlerden 7 kişinin ismi belli oldu: Gamze Duru, İlknur Bideci, Öznur Bideci, İlhan Özdemir, Ece Ünlüer, Rukiye Uyar ve Vasfiye Arslan... Ölen diğer yolcunun kimlik tespitinin çalışması devam ediyor.

Diğer yandan, otobüs şoförü ve muavinin yaralı oldukları öğrenildi.

ÖLENLERDEN 3'Ü ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİ

Otobüste, Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencisi Gamze Duru, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğrencisi Ece Ünlüer ile Makine Mühendisliği öğrencisi Rukiye Uyar'ın da bulunduğu belirlendi. Üniversitenin 2016-17 Akademik yılının tamamlanması ardından memleketlerine gitmek üzere otobüse binen 3 öğrenci de kazada yaşamlarını yitirdi.

''OTOBÜS ŞOFÖRÜ YOLU BİLMİYORDU''

Yaralılardan Aytaç Çağlar Fakı, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kastamonu'dan Ankara'ya gitmek için yola çıktıklarını söyledi.

Kaza anı hakkında bilgiler veren Fakı, şunları anlattı:

"(Otobüs şoförü) Büyük ihtimal uykusuzluk vardı. Saat 03.30'da mola verdik. Sonra uyumuşum. Kaza yaptığımız yer dümdüz bir yol. Yani kaza yapılacak bir yer değildi. Herkesin tahmini otobüs şoförünün uyuduğuydu. Uyumasaydı belki bu 8 kişi ölmeyecekti. Ben bu hastanede olmayacaktım. Eşim sınava girecekti, ben geri dönecektim. Otobüs şoförü büyük ihtimalle yolu bilmiyordu. Başka bir ilin otobüs şoförüydü. Çünkü birkaç kere yolu kaçırıp tekrar geri gelerek döndüğümüz oldu. Firmalardan isteğimiz, yolları bilen şoförleri otobüslere versinler ki bu acıları yaşamayalım. Her otobüste bir yedek şoför olsun. Ben burada eşimi bekliyorum. Belki eşim buradan Ankara'ya sevk edilecek. Allah bu acıyı kimseye yaşatmasın. Ölenlerin ailelerine sabır diliyorum."