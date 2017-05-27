Beli kırıldı, ameliyatla yürüdü!

Özel Olimpos Hastanesi'nde Beyin Cerrahı Uzman Op. Dr. Özgür Barış Çapar, geçen mart ayın evinin balkonundan düşen Deniz Ümit Şekerci'ye 'bel kırığı ve omurilik yaralanması' teşhisi konulduğunu söyledi. Düşmeye bağlı olarak omurga ve omurilik kemiklerinin tamamı kırık olan hastayı hemen ameliyata aldıklarını ifade eden Dr. Çarpar, ilk müdahaleyi kırılan omurga kemiğine yapıldığını, böylece hastanın daha fazla hasar almasının önüne geçildiğini söyledi.

Dr. Özgür Barış Çapar, "Hastanın omurga kırığı onarılırken vida ve metal çubuklar kullandık. Öncelikle omurga ve omurilik hasarının artışı önlendi. Hastamız ameliyattan bir gün sonra ayağa kalktı bacaklarını hareket ettirebildi. Üçüncü günün sonunda ise ayakta kontrollü yürüyüşlere başladı. Acılarından kurtuldu. Kısa süre sonra da günlük yaşamını sürdürmeye başladı. Periyodik kontrollerimiz sürüyor, hastamız mutlu" diye konuştu.

SIFIR HATA

Hastayı yüzde 90 felç olma olasılığıyla ameliyata aldıklarına değinen Dr. Çarpar, "Omurilikteki sinirler nedeniyle bel kırığı operasyonları yüksel risk taşıdığı için geçmişte bu tür operasyonlar yapılmıyordu. Bundan dolayı da hastalar genelde yaşamlarını tekerlekli sandalyeye bağlı sürdürüyordu. Ancak günümüzde gelişen tıp teknolojisi sayesinde bu operasyonları neredeyse 'sıfır' hatayla yapıyoruz. Hastalarımız sağlıklı şekilde normal yaşamalarına dönüyor" dedi.

'NE PAHASINA OLURSA OLSUN AMELİYATA GİRDİM'

Kazadan önce bir turizm firmasında çalışan 2 çocuk annesi Deniz Ümit Şekerci ise "Doktorum, sırt bölgemdeki kemiklerin tamamına yakınının kırık olduğunu söyledi. Ne pahasına olursa olsun ameliyata razı olduğumu bildirdim, hemen ameliyata alındım. Ameliyatın ertesi günü ayağa kalktım, yürüdüm. Doktoruma minnettarım, hayatımı ona borçluyum, beni felç kalmaktan kurtardı. Ameliyat sonrasında beni yapmam gerekenler konusunda bilinçlendirdi. İyileşme süreci halen devam ediyor" diye konuştu.