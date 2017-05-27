'Kadına şiddete hayır' broşürü dağıttı yargılanmaktan kurtuldu

Hatay'da trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kadın sürücünün aracının kapısını tekmeleyen kişi, "uzlaştırma" sonucu kırmızı ışıkta bekleyen sürücülere çikolata ve "Trafikte Kadına Şiddete Hayır" yazılı broşür dağıtmayı kabul ederek yargılanmaktan kurtuldu.



Kırıkhan ilçesinde trafikte yol verme nedeniyle tartıştığı Zeynep K'nin (34) aracının kilitli olan kapısını açmaya çalışan, ardından da camına vurup otomobilini tekmeleyen Ömer E. (22) hakkında şikayet üzerine soruşturma başlatıldı. Şikayeti inceleyen Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosu, olayın davaya dönüşmemesi için tarafları uzlaşmaya davet etti.

YARGILANMAKTAN KURTULDU



Uzlaştırmacı Hüsnü Yıldırım, ayrı ayrı görüştüğü tarafları daha sonra bir araya getirdi. Zeynep K'nin kırmızı ışıkta bekleyen sürücülere çikolata ve "Trafikte Kadına Şiddete Hayır" yazılı broşür dağıtması şartlı uzlaşma önerisini, Ömer E. kabul etti.



Ömer E, Yavuz Sultan Selim Caddesi'nde sürücülere çikolata ve broşür dağıtarak yargılanmaktan kurtuldu.