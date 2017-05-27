Milli Piyango - Sayısal Loto çekiliş sonucu - 27 Mayıs 2017

Milli Piyango tarafından düzenlenen Sayısal Loto oyununun bin 72'nci hafta çekilişi yapıldı. 27 Mayıs 2017 Sayısal Loto çekiliş sonuçları itibarıyla bu haftanın kazandıran numaraları 5, 14, 16, 18, 31 ve 48 olarak belirlendi. Sayısal Loto sonucuna göre 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 407 bin 68 lira ikramiye haftaya devretti. İşte Bin 72'nci hafta Sayısal Loto sonuçları hakkında tüm detaylar!

Sayısal Loto çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 3 milyon 407 bin 68 lira 11 kuruş ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 5 bilen 122 kişi 5 bin 947 lira 10'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 424 kişi 73 lira 90'ar kuruş, 3 bilen 141 bin 592 kişi ise 10 lira 85'er kuruş ikramiye alacak.

Çekilişte, 2 milyon 810 bin 453 lira ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 802 bin 728 lira 91 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 7 bin 331 lira 86 kuruş kamuya aktarılacak.