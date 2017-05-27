Otobüs şarampole yuvarlandı!

Giriş Tarihi: 27.5.2017 08:49 Güncelleme Tarihi: 27.5.2017 08:52
Otobüs şarampole yuvarlandı!
Ankara Kalecik ilçesi yakınlarında yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre Kalecik ilçesinde 8 kişi hayatını kaybetti, 34 kişi de yaralandı.
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Otobüs şarampole yuvarlandı!
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