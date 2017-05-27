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SON DAKİKA: İstanbul Güneşli'de yangın!
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DHA
Yaşam Haberleri
Giriş Tarihi: 27.5.2017
19:19
Güncelleme Tarihi: 27.5.2017
19:24
Son dakika
haberi...
İstanbul
Güneşli
'de çıkan
yangın
iki binanın bodrum katlarını sardı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
Detaylar birazdan...
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