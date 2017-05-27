: 'de !

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 27.5.2017 19:19 Güncelleme Tarihi: 27.5.2017 19:24
SON DAKİKA: İstanbul Güneşli'de yangın!

haberi... 'de çıkan iki binanın bodrum katlarını sardı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Detaylar birazdan...
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA: İstanbul Güneşli'de yangın!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz