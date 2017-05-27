Tır binaya çarptı!

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolu Bakırköy yönünde seyir halinde olan Fatih Çiçek'in kullandığı 34 YN 9171 plakalı hafriyat tırı Haliç Köprüsü çıkışında kontrolden çıktı.

Araç, yolun kenarındaki bariyerleri aşıp daha düşük seviyedeki Sakızağacı Sokağı'na düştü. 34 PD 5373 plakalı otomobilin de üstünden geçen hafriyatı tırı 4 katlı bir binanın giriş katına girerek durabildi.

Kazada, sürücü Çiçek tırda sıkışarak ağır yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ve sağlık ekipleri yaklaşık yarım saat süren çalışmaların ardından sürücüyü sıkıştığı yerden kurtardı.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan sürücü Çiçek, Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kaza nedeniyle Haliç Köprüsü çıkışı Bakırköy yönünde bir süre trafik yoğunluğu yaşandı.