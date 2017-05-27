Türk doktorlardan dünyada bir ilk

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Karaciğer Nakli Merkezi Sorumlusu Doç. Dr. Deniz Balcı ve ekibi geliştirdikleri yeni teknikle, dünyada ilk kez vücuda kan getiren ana damarı bypass edip, karaciğeri tamamen dışarı çıkararak canlı donörden karaciğer nakli gerçekleştirdi. Ekip, bir başka hastada ise donörden gelen yeni karaciğeri, aynı yöntemle yapay bir damarın üzerine dikti. Yeni yöntemle karaciğerin dışında akciğer, kalp gibi rahatsızlıkları olan riskli hasta gruplarının daha güvenli tedavisi amaçlandı. Balcı, iki hastanın da durumunun iyi olduğunu söyleyerek, "İki hasta da taburcu oldu. Bu hastaların normal şartlarda ameliyatlarını yapmak ya çok riskli olacak ya da belki belli teknikler kullanmadan imkansız hale gelecekken bu yeni teknik sayesinde ikisi de güvenli ameliyat olabildi. Bu teknik canlı vericiden karaciğer nakillerinde dünyada ilk kez tanımlanmış oldu" dedi.

ÇARPICI BİR SUNUM

ILTS'in 42 yaş altı genç cerrahları içeren Vanguard Komitesi'nin tek Türk üyesi olan Balcı, Prag'da düzenlenen Dünya Karaciğer Nakli Kongresi'nde çok çarpıcı bir sunuma imza attı. Ankara Üniversitesi'nde geliştirdikleri ve dünyada ilk kez uygulanan yeni bir operasyon tekniğini dünyanın dört bir yanından gelen hekimlerle paylaşan Balcı, yeni tekniğin karaciğer ameliyatlarındaki hata paylarını düşürerek, en güvenilir sistemi oluşturmak hedefiyle ortaya çıktığını kaydetti.

Canlı vericiden karaciğer naklinin zor bir ameliyat olduğuna işaret eden Balcı, "Dünyanın her yerinde ameliyattan sonraki 1 yıl içinde hastaların yüzde 10'unun kaybedilmesi makul görülür. Dünyanın en iyi merkezlerinde 1 yıllık sağ kalım oranı yüzde 90-91. Yani yüzde 10'luk bir kayıp payı var. Bu hastaları, ameliyatın zorluklarından, ameliyat sırasında oluşan problemlerden ya da çoğu ileri yaşlarda olduğundan karaciğerin yanında kalp, akciğer, böbrek gibi hastalıkların biraraya gelmesinden dolayı kaybedebiliyoruz" dedi.

64 YAŞINDAKİ HASTA

Yeni bir teknik geliştirme fikrinin durumu kritik bir hastaya yapılan çok zor bir operasyonun ardından gündeme geldiğini söyleyen Balcı, "O sırada nakil bekleyen çok ağır durumda bir hastamız daha vardı; hem karaciğer, hem böbrek bekliyordu. Karaciğer vericisi vardı ama böbrek vericisi yoktu. Karaciğer ile ilişkili komplikasyonlar nedeniyle tekrarlayan ataklar sonucunda yakın zamanda hastayı kaybedebilirdik. Kalbinde tıkanıklıkları, stentleri vardı çok sayıda, böbrekleri çalışmıyordu. Ona nakil yapmamız gerekiyordu. Bu ihtiyaçtan doğdu. İlk kez de bu, 64 yaşındaki V.Y isimli hastaya yapıldı" diye konuştu. Operasyonu nasıl gerçekleştirdiklerini de anlatan Balcı, şunları kaydetti:

TAMAMEN ÇIKARILIYOR

"Operasyonda karaciğeri olduğu gibi çıkardık. Normalde biz karaciğere sadece kan getiren damarları ayırmayız, aynı zamanda karaciğeri hastanın vena kava dediğimiz ana damarından da sökeriz. O aradaki birbirini bağlayan küçük damarları keseriz, ordan sökeriz ki gelen yeni karaciğeri onun üzerine dikeriz. Karaciğer o şekilde çalışır. Bu teknikte bu işlemi yapmadık. Çünkü o işlem kısmı hastalarda kanamaya sebep olabiliyor. "Vena kava" dediğimiz ana damar kalbe su getiren pompa gibi kalbe kanı getiriyor. Onun getirdiği kanı kalp pompalıyor. Vena kavadan kan gelmezse kalp boş çalışıyor, hastanın tansiyonu düşüyor, kalp krizi geçirme riski vs artıyor. Burada amaç, vena kavayı bypass etmek. Bunu nasıl yaptık? Hastayı kalp akciğer makinesine bağladık. Hastanın bacak damarından ve karaciğere kan getiren portal veninden kateter sokup o iki kanı kalbe götürdük. Yani vücudun yaptığı işi biz kalp akciğer pompası ile ameliyatın başında yapıp karaciğeri olduğu gibi çıkarttık. O arada back table dediğimiz bir masada karaciğerden o ana damarı söktük, bu arada da yan tarafta ekibimizin çıkardığı vericiden gelen yeni karaciğeri onun üzerine diktik. Ondan sonra o vena kavayı hastaya geri diktik."

"YAPAY DAMARIN ÜZERİNE DİKTİK"



Aynı yöntemle yine 60'lı yaşlarda M.A. isimli bir hastaya da operasyon yaptıklarını söyleyen Doç. Dr. Deniz Balcı, "Bu hastada bir aşama daha ileri gittik. Hastada karaciğer paraziti vardı; daha önce kist hidatik ameliyatları olmuş 2-3 kez. Ona bağlı kendi damarları tıkanmış. Bu hastada donörden yeni gelen karaciğeri yapay damarın üzerine diktik. Götürüp o yapay damarı hastaya tekrar taktık" ifadelerini kullandı.

İKİ HASTA DA TABURCU OLDU



Geliştirdikleri yöntemi uyguladıkları iki hastanın da taburcu olduğunu ve sağlık durumlarının gayet iyi olduğunu söyleyen Doç. Dr. Deniz Balcı, "Bu hastaların normal şartlarda ameliyatlarını yapmak ya çok riskli olacak ya da belki belli teknikler kullanmadan imkansız hale gelecekken bu yeni teknik sayesinde bu iki hasta güvenli ameliyat olabildi. Bu teknik canlı vericiden yapılan karaciğer nakillerinde dünyada ilk kez tanımlanmış oldu" dedi. (Milliyet)