Aşk ve Mavi yine zirvede

Başrollerini Emrah ve Burcu Kıratlı'nın paylaştığı Aşk ve Mavi
, cuma akşamı atv ekranlarında yayımlanan yeni bölümüyle 'tüm kişiler' de en çok izlenen yapım olarak zirvedeki yerini korumayı başardı. NTC Medya'nın yapımcılığını üstlendiği, Hakan Arslan'ın yönetmenliğini yaptığı Aşk ve Mavi, Tüm kişiler kategorisinde 6.60 izlenme oranı ve 16.17 izlenme payı alarak 100 program arasında birinci oldu. Dizinin önceki akşam yayımlanan 29. bölümünde yine heyecanlı olaylar yaşandı. Ali (Emrah), Cemal (Cüneyt Mete) ve İsmet (Uğur Uzunel), Fazıl'ın (Kenan Bal) konaktan uzaklaşmak için tuttuğu evi fazlaca ziyaret etmeye başlayınca, konaktaki kadınların duruma çok kızıp, erkekleri konağa almamaya karar verdikleri sahneler heyecanla izlendi. Ayrıca, İsmet'in eski bir borcundan dolayı konağa haciz gelince Fazıl'ın, İsmet'in mirastaki hakkını Ali ve Cemal'e devretmesi işleri iyice karıştırdı. Bu durum kardeşler arasında büyük bir kavgaya neden oldu.
4 ÖDÜL BİRDEN GELDİ
KKTC'nin en kapsamlı ödül törenlerinden biri olan En Moda Ödül Töreni bu yıl 25 farklı ülkeden adayların katılımı ile gerçekleşti. Uluslararası organizasyonda Türkiye 8 ödüle layık görüldü. Bu ödüllerden 4'ünü NTC Medya aldı. Şirketin en prestijli yapımlarından Aşk ve Mavi 'yılın en iyi dizisi' ödülünü aldı. NTC Medya'nın Kurucusu Mehmet Yiğit Alp ise yılın en iyi yapımcısı ödülünü aldı. Aşk ve Mavi dizisinin başrol oyuncusu, Emrah Erdoğan ise 'yılın en iyi erkek oyuncusu' ve 'yaşam boyu meslek onur ödülü'nün sahibi oldu.