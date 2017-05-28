Cannes’da Fatih Akın’ın günü

Fransa'da düzenlenen 70. Cannes Film Festivali'nde yönetmen Fatih Akın'ın "Solgun" isimli filminin gösterimi yapıldı. Senarist, yapımcı ve yönetmen Akın'ın filmi "Solgun", Cannes Film Festivali'nde önceki akşam izleyiciyle buluştu. Film Almanya'nın Hamburg kentinde yaşayan, bombalı saldırıda eşini ve çocuğunu kaybeden bir kadının hikâyesini anlatıyor. Başrolünü Diane Kruger'ın oynadığı film, festivalde Altın Palmiye için yarışacak. Akın, gösterimden önce yaptığı açıklamada, bu filmin kişisel ve devlet adaleti konularını işlediğini ifade ederek, bu ikisinin arasında bazen tutarsızlık olduğunu ve bu filmde de bunu anlatmak istediğini kaydetti. Kruger, Almanya hakkında bir filmde oynama hayali olduğunu ve Akın'la çalışmak istediğini belirtti. Türk asıllı Alman yönetmen, senarist ve yapımcı Akın, 2007 yılında Cannes Film Festivali'nde "Yaşamın Kıyısında" adlı filmiyle en iyi senaryo ödülünü almıştı. Pek çok uluslararası ödülü bulunan Akın, "Duvara Karşı" filmiyle de 2004 yılında Berlin Film Festivali'nde "Altın Ayı" ödülüne layık görülmüştü. AA