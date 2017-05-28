İstanbul’da facianın eşiğinden dönüldü

Olay, Silivri'nin Gümüşyaka Mahallesi 1008 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, park halindeki özel bir otomobil henüz belirlenmeyen bir nedenden alev alev yanmaya başladı. Çevrede yaşayan vatandaşların ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek büyümesini önledi. Araçta zaman zaman meydana gelen patlamalar ekiplerin işini zorlaştırsa da yangın çevreye sirayet etmeden söndürüldü. Yangının elektrik trafosu altında olması ve ikametgahlara yakın olması vatandaşlara kısa süreli panik yaşattı.

Ekiplerin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.