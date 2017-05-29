'da lı saldırı: 1 yaralı

Giriş Tarihi: 29.5.2017 08:07 Güncelleme Tarihi: 29.5.2017 08:07
Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı

'nın Kozan ilçesinde bir kişi uğradığı lı saldırı sonucu ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Varsaklar Mahallesi Güneri Caddesi Fikirtepe Sokak'ta bulunan Yasin Ç. bilinmeyen bir nedenle Atakan Ergen'e (31) tüfekle ateş etti.

Daha sonra cadde üzerinde Ergen'in babasına ait kahvehanesine de tüfekle ateş eden Yasin Ç. olay yerinden kaçtı.

Saldırıda ağır yarlanan Atakan Ergen, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunan Ergen, buradan Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Polis ekipleri, Yasin Ç'yi yanında bulundurduğu tüfekle kısa sürede yakaladı.

Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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Adana'da silahlı saldırı: 1 yaralı
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