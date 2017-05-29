Eşi görülmemiş dava! Ambulansta boşandılar...

İzmir Bornova'da oturan 57 yaşındaki İrfan Kaplan, 27 yıllık eşi 56 yaşındaki Saliha Kaplan'dan 'Şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle anlaşmalı boşanmak için 8'inci Aile Mahkemesi'nde dava açtı. Hipertansiyon ile obeziteye bağlı olarak çeşitli hastalıkları olan ve yürüme problemi yaşayan Saliha Kaplan, İzmir 8'inci Aile Ceza Mahkemesi'ndeki boşanma davasının duruşması için Bornova Atatürk Mahallesi'ndeki evinden özel ambulansla alınarak, Bayraklı'daki İzmir Adalet Sarayı'na getirildi.

250 kilo ağırlığındaki Saliha Kaplan, üçüncü katta duruşma salonuna asansörle çıkarılamadığından ambulans içerisinde sedye üzerinde bekletildi.

HAKİM, KATİP VE MÜBAŞİR ADLİYE ÖNÜNE İNDİ

Kaplan'ın avukatının durumu bildirmesi üzerine 8'inci Aile Mahkemesi Hakimi Ayşın Kulalı, res'en celse açılmasına karar verdi. Keşif arabası ile Adliye C Blok girişindeki otoparka yanında katip ve mübaşir ile gelen Hakim Kulalı, davacı koca İrfan Kaplan ile Saliha Kaplan'ın hazır olduğunu görünce, açık alanda duruşmaya başladı.

Hakim Kulalı, bakıma muhtaç olan Saliha Kaplan'ın boşanma ile ilgili sözlerini sedye üzerinde aldı. 27 yıllık evli olan ve çocukları bulunmayan çiftin anlaşarak boşanmak istediklerini söylemeleri üzerine Hakim Ayşin Kulalı çiftin boşanmasına karar vererek, duruşmayı bitirdi.

Davada taraflar birbirinden hiçbir talepte bulunmadı, nafaka ve tazminat ödemesi yapılacağı yönünde karar alınmadı. Kararın ardından Saliha Kaplan, ambulansla evine götürüldü. Adliye önünde yapılan boşanma davasını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.