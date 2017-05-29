Meteorolojiden Batı'da yağmur Doğu'da rüzgar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güneyi ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Yozgat, Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevreleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu çevreleri ile Bursa'nın güneyi, Afyonkarahisar ve Uşak'ın kuzeyinde kuvvetli, Manisa çevreleri, Balıkesir'in güneydoğusu, Kütahya'nın kuzeyi ile Aydın, İzmir ve Muğla'nın iç kesimlerinde çok kuvvetli olacak. Bu sabah saatlerinden Marmara'nın doğusunda ve Doğu Anadolu'nun batı kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor. Hava sıcaklığı, iç ve doğu bölgelerde 3 ila 5 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. Rüzgar ise Batı ve kuzey bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısında ve Doğu Anadolu'nun doğusunda kuvvetli esecek.
KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI
Batı bölgelerinin iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar, bugün akşam saatlerine kadar, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Bolu çevreleri ile Bursa'nın güneyi, Afyonkarahisar ve Uşak'ın kuzeyinde kuvvetli (21-50 mm), Manisa çevreleri, Balıkesir'in güneydoğusu, Kütahya'nın kuzeyi ile Aydın, İzmir ve Muğla'nın iç kesimlerinde çok kuvvetli (51-75 mm) olacak. Kuvvetli yağış nedeniyle meydana gelebilecek su baskını, ani sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Rüzgar, Doğu Anadolu'nun doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 Km/sa) esecek. Kuvvetli rüzgar nedeniyle meydana gelebilecek soba zehirlenmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
BÖLGELERDE HAVA DURUMU
MARMARA BÖLGESİ: Parçalı yer yer çok bulutlu, bölgenin güney ve doğu kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, Bilecik çevreleri ile Bursa'nın güneyinde kuvvetli (21-50 mm), Balıkesir'in güneydoğusunda çok kuvvetli (51-75 mm) olacak. Rüzgar, yarın bölgenin güneybatısında kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 Km/sa) esecek. Bu sabah saatlerinde bölgenin doğusunda pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
EGE BÖLGESİ: Parçalı yer yer çok bulutlu, bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, Afyonkarahisar ve Uşak'ın kuzeyinde kuvvetli (21-50 mm), Manisa çevreleri, Kütahya'nın kuzeyi ile Aydın, İzmir ve Muğla'nın iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli (51-75 mm) olacak.
AKDENİZ BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, Batı Akdeniz'in aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
İÇ ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeyi ve batısı ile Yozgat çevreleri aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışlar, öğle saatlerinden sonra Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
BATI KARADENİZ BÖLGESİ:
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; 29.05.2017 pazartesi günü Bolu çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
ORTA ve DOĞU KARADENİZ BÖLGESİ: Parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Çorum çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek.
DOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Bingöl, Muş, Bitlis ve Van çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgar, bölgenin doğusunda güneybatı yönlerden kuvvetli (30-60 Km/sa) esecek. Bu sabah saatlerinde Erzincan çevrelerinde sis hadisesi bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ: Parçalı ve az bulutlu geçecek.
BAZI İLLERDE HAVA DURUMU
İSTANBUL: Parçalı bulutlu. (24)
İZMİR: Parçalı yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Yağışlar, iç kesimlerinde yer yer çok kuvvetli olacak. (24)
ADANA: Parçalı bulutlu. (30)
Antalya
: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. (23)
ANKARA: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde itibaren aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. (21)
SAMSUN: Parçalı ve çok bulutlu. (20)
ERZURUM: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. (21)
DİYARBAKIR: Parçalı bulutlu. (31)