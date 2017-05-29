Milli Piyango - On Numara çekiliş sonucu - 29 Mayıs 2017

Milli Piyango tarafından düzenlenen On Numara oyununun 773'üncü hafta çekilişi yapıldı. 29 Mayıs 2017 On Numara çekiliş sonuçları itibarıyla bu haftanın kazandıran numaraları 3, 6, 10, 12, 15, 16, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 45, 46, 50, 51, 52, 53, 58, 62, 74 ve 80 olarak belirlendi. On Numara sonucuna göre 10 bilen 2 kişi, 130 bin 70'er lira ikramiye kazandı. İşte 773'üncü hafta On Numara sonuçları hakkında tüm detaylar!

On Numara çekilişinde bu hafta 10 bilen 2 kişi, 130 bin 70'er lira 10'ar kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 bilen 126 kişi bin 376 lira 65'er kuruş, 8 bilen bin 576 kişi 110 lira 30'ar kuruş, 7 bilen 15 bin 587 kişi 21 lira 25'er kuruş, 6 bilen 94 bin 653 kişi 3 lira 65'er kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 132 bin 391 kişi ise 3 lira 40'ar kuruş ikramiye alacak.



Çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını, İstanbul'un Beyoğlu ve Kartal ilçelerindeki bayilerden yatırdığı belirtildi.



Toplam 1 milyon 734 bin 267 lira 50 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya 691 bin 266 lira 20 kuruş KDV ve şans oyunları vergisi olarak da 385 bin 392 lira 78 kuruş aktarıldı.