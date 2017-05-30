Ambulansta boşandılar

İzmir'de hipertansiyon ve obeziteye bağlı hastalıkları nedeniyle yürüme güçlüğü çeken 56 yaşındaki Saliha Kaplan, 27 yıllık evli olduğu ve uzun süredir geçimsizlik yaşadığı 57 yaşındaki eşi İrfan Kaplan'a boşanma davası açtı. Sağlık sorunları nedeni ile boşanma davasına gitmekte güçlük çeken Saliha Kaplan, Bornova Atatürk Mahallesi'ndeki evinden sedyeyle çıkarılarak, özel bir ambulans ile İzmir Adliyesi'ne getirildi. Adliyeye geldiğinde ise avukatı aracılığı ile hâkime, duruşma salonuna çıkamayacağını bildirdi. Bunun üzerine hâkim, "resen celse" açılmasına karar verdi. Zabıt kâtibiyle birlikte, adliye binasının C Blok girişindeki otoparka inen hâkim, duruşmayı da ambulansın önünde yaptı. Tarafların ve avukatların da hazır bulunduğu duruşmada ifadeleri alınan Kaplan çifti, 27 yıldır evli olduklarını ancak uzun süredir geçinemediklerini öne sürerek, anlaşmalı olarak boşanmak istediklerini beyan etti. Hâkim de çiftin boşanmasına karar verdi. Duruşmanın ardından Saliha Kaplan yine aynı ambulans ile evine götürüldü. Adliye otoparkındaki davayı gören vatandaşlar ise ilk kez böyle bir duruşmaya şahit olduklarını belirtti.