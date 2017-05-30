Bursa'da tarihi çarşıda yangın

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 30.5.2017 21:19 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 21:23
Bursa'da tarihi çarşıda yangın

?BURSA'da tarihi Reyhan çarşisinda depo olarak kullanılan 2 katlı ahşap binada iftar saatlerinde yangın çıktı. Ahşap bina küle dönerken, Dumanlar gök yüzünü kapladı.

Olay merkez Osmangazi ilçesi tarihi Reyhan çarşısında iftar saatlerinde meydana geldi. Çarşıda esnaflık yapan Serkan I.'ya ait depo olarak kullanılan iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler binayı tamamen saran alevlere müdahale etti. Yangında bina kullanılamaz hale gelirken, dumanlar Bursa'nın bir çok yerinden görüldü.

Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar, cep telefonları ile yangını görüntülemeye çalıştı.
Yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.

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Bursa'da tarihi çarşıda yangın
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