Bursa'da tarihi çarşıda yangın

Olay merkez Osmangazi ilçesi tarihi Reyhan çarşısında iftar saatlerinde meydana geldi. Çarşıda esnaflık yapan Serkan I.'ya ait depo olarak kullanılan iki katlı ahşap binada henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Duman ve alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler binayı tamamen saran alevlere müdahale etti. Yangında bina kullanılamaz hale gelirken, dumanlar Bursa'nın bir çok yerinden görüldü.



Bu sırada çevrede bulunan vatandaşlar, cep telefonları ile yangını görüntülemeye çalıştı.

Yangınla ilgili soruşturmaya başlandı.