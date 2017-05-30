Gazeteci Kadir Demirel son yolculuğuna uğurlandı

Başakşehir'de, kızının evinde damadı tarafından bıçaklanarak öldürülen Yeni Akit gazetesinin Genel Yayın Yönetmeni Kadir Demirel, kılınan cenaze namazının ardından Edirnekapı Şehitliğinde toprağa verildi.

Fatih Camisindeki cenaze namazına İstanbul Valisi Vasip Şahin, Başakşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Esenler Belediye Başkanı M. Tevfik Göksu, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu, Yeni Akit Gazetesi çalışanları ile gazeteci Demirel'in yakınları ve sevenleri katıldı. Taziyeleri Kadir Demirel'in babası Ahmet, oğlu Mehmet Fatih Demirel kabul etti.

Demirel'in cenaze namazını Fatih Müftüsü Vahap Kapıcıoğlu kıldırdı. Cenaze duasını İl Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz yaptı. Helallik alınmasının ardından gazeteci Demirel'in tabutu sevenlerinin omuzlarında cenaze arabasına taşındı.

Demirel'in naaşı Edirnekapı Şehitliğine defnedildi.