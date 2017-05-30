İzmir Çamdibi'nde vahşet

DHA

Yaşam Haberleri

Giriş Tarihi: 30.5.2017 15:51 Güncelleme Tarihi: 30.5.2017 15:58
İzmir Çamdibi'nde vahşet
İzmir'in Bornova İlçesi Çamdibi Semti'nde Samet Ergu (29), eşi Serap Ergu (34) ve kızı 5 yaşındaki Sena Ergu'yu bıçakla öldürdükten sonra intihar etti.
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İzmir Çamdibi'nde vahşet
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