Meteoroloji'den 2 il için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji'den yapılan açıklamada, kuvvetli yağış nedeniyle su baskını, yıldırım, sel ve ulaşımda aksamalar gibi oluşması muhtemel risklere karşı uyarıda bulunularak, şöyle denildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; bugün öğle saatlerinden sonra Antalya çevreleri ile Burdur'un doğu ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/metrekare) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır"

METEOROLOJİK GÖRÜNÜM

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve batısı, Batı ve Orta Karadeniz ile Tekirdağ, Sivas, Giresun ve Gümüşhane çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Balıkesir ve Eskişehir çevreleri ile Burdur'un kuzey, Isparta'nın batı ve Bursa'nın güney kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA SICAKLIĞI: Batı kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, kuzeydoğu kesimlerde 3 ila 6 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Kuzeybatı bölgelerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, diğer yerlerde güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Batı bölgelerimizin iç kesimlerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların öğle saatlerinde Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Bilecik, Balıkesir ve Eskişehir çevreleri ile Burdur'un kuzey, Isparta'nın batı ve Bursa'nın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 mm) olması beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı (su baskını, ani sel, ulaşımda aksamalar, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar v.b.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.